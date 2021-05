Spalletti, l'ex DS: "Luciano antipatico? Ma no, è un toscanaccio! È esigente con tutti, ma di lui si parla solo per la lite con Totti" [ESCLUSIVA]

L’ex direttore sportivo dell’Udinese Manuel Gerolin è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti? Un bel caratterino come tutti i toscani, ma è una persona che si sa comportare a modo: è esigente con i suoi giocatori e con i dirigenti.

Udinese? Erano situazioni diverse, era alla prima esperienza importante e stava crescendo: accettava ciò che la società gli metteva a disposizione, è chiaro che le squadre siano diverse e lui adesso sia maturato dopo le esperienze tra Roma, Inter o magari Zenit San Pietroburgo. Il Napoli ha una rosa importante e parte da una base solida: avrà parlato con De Laurentiis per trovare gli accordi anche in fase di mercato.

Spalletti antipatico? Ma no, è un toscanaccio e tutti i toscani hanno il suo carattere e dicono la loro: credo si parli molto solo per via della lite con Totti, io posso garantire che sia una persona intelligente che capisce le situazioni, e come allenatore tanto di cappello perchè ha fatto vedere un gran calcio.

Cambi di allenatore? Non mi aspettavo l’esonero di Gattuso, ha fatto una buona annata ma i rapporti con De Laurentiis si sono incrinati. Oppure Conte che va via per motivi economici, la Juventus che magari si accorge di aver fatto il passo più lungo della gamba con un Pirlo alla prima esperienza.

Gattuso? Credo che la crescita del Napoli con lui sia sotto gli occhi di tutti, in un momento di crisi gli sono mancati uomini fondamentali in una rosa costruita bene. Per un punto non si può dimenticare la buona prestazione dei giocatori che dell’allenatore, ma evidentemente il problema era personale”