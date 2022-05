Semplici: "Insigne ha fatto la storia del Napoli e della Nazionale. Joao Pedro? Merita una big e su Osimhen..." | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si sta svolgendo ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Leonardo Semplici:

Summer Show, Semplici sulla stagione del Napoli

La lotta scudetto ha premiato il Milan. A Napoli c'è rammarico per il terzo posto anche se con la Champions League raggiunta

“Complimenti al Milan che ha vinto un campionato straordinario. E' stata la squadra più continua e ha ottenuto un grande successo. Il Napoli in qualche partita non ha fatto le prestazioni che la piazza e la società si aspettavano, un vero peccato perchè aveva le qualità per arrivare in fondo”.

Un Napoli che delle volte pecca di personalità...

“Bisogna essere all'interno dello spogliatoio per capire quali sono le problematiche. Quando avevano la rosa intera a disposizione, dopo la coppa d'Africa, sono calati di rendimento. Non so le motivazioni, però ha fatto un ottimo campionato anche se in una piazza e una società come il Napoli dove ci si aspetta sempre di più”.

Due anni conclusi a Napoli di Osimhen, quanto è cresciuto e quanto può ancora crescere

“Un giocatore di grande qualità. Ha fatto grandi passi con Spalletti, ha lavorato con continuità. Dispiace per gli infortuni ma è un calciatore top che fa parlare di se”.

Quanto perde il Napoli con la partenza di Insigne e quanto guadagna con l'arrivo di Kvaratskhelia?

“Insigne non lo scopro certo io, un calciatore incredibile. Ha dato tanto al Napoli, ha fatto una scelta personale. Dispiace che abbandoni il campionato, ha fatto la storia della Nazionale e del Napoli. Non è facile sostituirlo ma il Napoli può costruire una squadra competitiva”.

Joao Pedro, un grande calciatore, pronto per le big?

“Assolutamente, calciatore affermato che è cresciuto tanto. E' sempre andato in doppia cifra negli ultimi anni e merita una possibilità in una squadra di livello maggiore rispetto al Cagliari”.

