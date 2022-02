Ritiro Napoli-Inter, le location della vigilia: il programma delle squadre di Spalletti e Inzaghi [ESCLUSIVA]

Ritiro Napoli in città, anche per la sfida contro l'Inter. Prosegue la consuetudine del ritiro in città per la SSC Napoli. La squadra di Spalletti si appresta a vivere la vigilia della sfida contro i nerazzurri di Inzaghi, gara che vale tantissimo in ottica classifica e che potrebbe garantire almeno per una notte il primato solitario agli azzurri. Il programma della vigilia è stato già definito sia per il Napoli che per l'Inter e per le loro sedi di ritiro per la gara del 12 febbraio.

Ritiro Napoli in città, il programma per la sfida all'Inter

Il Napoli sfiderà l'Inter sabato al Maradona alle ore 18:00, con la squadra di Inzaghi che arriverà in città venerdì sera con volo charter da Milano e andrà a soggiornare all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, con il Napoli che invece tornerà nella location ormai solita per gli azzurri. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli alloggerà in ritiro al fantastico Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. L'arrivo della squadra di Spalletti all'Hotel Palazzo Caracciolo è previsto per venerdì nel tardo pomeriggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA