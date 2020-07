Ritiro Napoli, confermata la location in città per la sfida al Milan: i rossoneri anticipano ADL [ESCLUSIVA]

Napoli - Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria di Genova di mercoledì, che il Napoli si è dovuto subito proiettare verso la sfida di domenica sera alle 21:45 contro il Milan di Pioli. La gara si giocherà allo stadio San Paolo, con la squadra di Gattuso che ha deciso di ripercorrere lo stesso programma di avvicinamento alla gara di domenica scorsa, senza ritiro alla vigilia ma con ritrovo domenica mattina in albergo.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it infatti, il Napoli ha nuovamente scelto di passare le ore precedenti alla sfida contro il Milan nella bellissima struttura dell'Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. Gli azzurri arriveranno in albergo domenica mattina, dirigendosi poi verso lo stadio di Fuorigrotta poco dopo le 19:30.

Ritiro Napoli-Milan, azzurri a Palazzo Caracciolo

Proprio come accaduto settimana scorsa con la Roma inoltre, il Milan soggiornerà invece all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Anticipando di poche ore la presenza nella struttura di Aurelio De Laurentiis, che lunedì mattina terrà una conferenza stampa alle ore 11:30 insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per presentare il ritiro del Napoli a Castel di Sangro di fine agosto.

