Ritiro Napoli, cambia la location per la sfida al Milan: il programma di azzurri e rossoneri [ESCLUSIVA]

Ritiro Napoli in città, anche per la sfida contro il Napoli. Il Covid continua a rendere i ritiri pre gara della SSC Napoli più insoliti rispetto al passato. Se alla vigilia delle scorse partite giocate tra casa e trasferta, gli azzurri hanno soggiornato in ritiro all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, per la gara contro il Milan ci sarà una novità in merito al programma di vigilia della società azzurra.

Ritiro Napoli in città, cambia l'hotel per la sfida al Milan

Il Napoli sfiderà il Milan domenica al San Paolo alle ore 20:45, con la squadra di Bonera (con Pioli e il suo vice out per positività al Covid) che arriverà in città sabato e andrà a soggiornare proprio all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, con il Napoli che invece cambierà location. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it il 2 luglio, il Napoli tornerà ad alloggiare in ritiro al fantastico Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. Ricordiamo come sia all'esterno che all'interno della struttura sono stati effettuati lavori che hanno reso la struttura alberghiera ancora più bella ed accogliente di come ce la ricordassimo in passato, quando squadre come PSG, Real Madrid, Shakhtar, Inter, Lazio e così via, hanno soggiornato in pieno centro storico proprio a Palazzo Caracciolo. L'arrivo della squadra di Gattuso all'Hotel Palazzo Caracciolo è previsto per sabato.

