Rinnovi Napoli, arriva la firma del giovane Raffale Russo! Annuale con opzione per altri due anni, sarà girato in prestito [ESCLUSIVA]

Raffaele Russo, ex Napoli Primaveera, è riuscito a dimostrare il suo valore con la maglia dell'Albissola, squadra che milita nel campionato di Serie C. L'attaccante è di proprietà del Napoli e lo scorso anno fu girato in prestito alla società ligure dove ha collezionato 21 presenze e 2 reti. Protagonista anche in Coppa Italia con tre apparizioni.

Rinnovi Napoli, arriva la firma di Russo

Russo ha un contratto con il Napoli che scadeva il prossimo 30 giugno, la società partenopea ha deciso di garantire il rinnovo contrattuale al giovane attaccante. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, le parti si sono incontrate nella giornata di oggi. Russo ha firmato un rinnovo di contratto per un anno con opzione per altri due. Il giocatore non resterà alla SSC Napoli, ma verrà girato in prestito.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA