Futuro Russo, pronto il rinnovo col Napoli: firmerà un biennale, incontro decisivo nel weekend [ESCLUSIVA]

Minutaggio e fiducia servono ai giovani per esplodere nel mondo del calcio. Raffaele Russo è riuscito a dimostrare il suo valore con la maglia dell'Albissola, squadra che milita nel campionato di Serie C. L'attaccante è di proprietà del Napoli e lo scorso anno fu girato in prestito alla società ligure dove ha collezionato 21 presenze e 2 reti. Protagonista anche in Coppa Italia con tre apparizioni.

Futuro Russo, pronto il rinnovo con il Napoli

Russo ha un contratto con il Napoli che scade il prossimo 30 giugno, la società partenopea ha deciso di garantire il rinnovo contrattuale al giovane attaccante. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, le parti dovrebbero incontrarsi tra giovedì e venerdì per la firma del prolungamento contrattuale. Il calciatore dovrebbe firmare un biennale e ritornare in prestito per continuare il suo percorso di crescita.

