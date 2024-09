Raduno del Napoli in centro città prima del Palermo, il programma per giovedì: è un ritorno al passato | ESCLUSIVA

Raduno Napoli in città, scelta inedita per la sfida contro il Palermo! La squadra di Conte cambia rispetto al solito e torna in una struttura alberghiera in pieno centro città. Una novità per la SSC Napoli allenata da Conte che fino ad ora aveva svolto il raduno pre partita delle sfide casalinghe in un albergo tra Pozzuoli ed Agnano.

Raduno Napoli in città, il programma per la sfida al Palermo

Il Napoli sfiderà il Palermo giovedì al Maradona alle ore 21:00, con la squadra di Dionisi che arriverà in città mercoledì sera e sarà in ritiro in città.



Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli invece effettuerà il raduno pre partita nel giorno gara al fantastico Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. L'arrivo della squadra di Conte all'Hotel Palazzo Caracciolo è previsto per giovedì in tarda mattinata, con il pranzo di squadra previsto all'interno del magnifico chiostro della struttura alberghiera. Poi riposo, riunione tattica in sala video e partenza verso il Maradona alle ore 19:00.



Per gli azzurri si tratta di un ritorno al passato, visto che già nell'era Gattuso e Spalletti la squadra era solita venire in ritiro e in raduno presso l'hotel Palazzo Caracciolo.

