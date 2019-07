Polonia, l'ex vice Zajac: "Ancelotti mi ha confessato che vuole acquisti di qualità! 4-2-3-1 perfetto per Milik. Consiglio Gumny a Giuntoli!" [ESCLUSIVA]

Ritiro SSC Napoli Dimaro 2019 - Ospite del ritiro in Trentino degli azzurri allenati da Carlo Ancelotti è stato in queste ore Bogdan Zajac, ex vice-CT della Nazionale polacca sino ad un anno fa, ai tempi del CT Adam Nawalka.

Polonia, l'ex Zajac a Calcio Napoli24 TV su Milik e Zielinski

Intervista dall'esterno del campo di Carciato per l'ex vice CT della PoloniaBogdan Zajac, che conosce molto bene Zielinski e Milik, e che alla fine della scorsa stagione è stato ospite a Castel Volturno di Carlo Ancelotti. Ecco le sue dichiarazioni:

Ancelotti sta lavorando tanto ad esperimenti tattici, quali scelte ed elementi tattici ti stanno convincendo degli allenamenti del tecnico di Reggiolo? "Sono stato a Napoli e ora a Dimaro, ho visto le stesse cose per quanto riguarda gli allenamenti di Carlo Ancelotti. Lui vuole un gioco molto veloce, con passaggi rapidi e cambi di campo, per creare rapidamente chances di andare in rete. E' importante per il suo gioco". Ancelotti sta provando il 4-2-3-1, questo modulo può migliorare le performances di Milik? "Sì, penso che questa sia una buona idea per vedere un grande Milik: così gioca da vero 'nove'. Ma il Napoli gioca molto rapidamente e crea molte occasioni da rete, per Arek credo sia la stagione in cui può fare molti gol. Se ho parlato con lui? Sì, è molto soddisfatto di questo calcio, è il calcio adatto a lui".

Bogdan Zajac ospite di Ancelotti a Castel Volturno

Zielinski può diventare un top player, può essere questa la stagione della svolta? "Conosciamo bene Piotr, negli scorsi anni è cresciuto step by step. Nella mia opinione, nell'opinione pubblica, lui può diventare del più alto livello e giocare ad alto livello in Europa". Cresce anche in mentalità? "Sì, vero. Si è anche sposato e questo può influire nel renderlo più forte. E crescere sempre più. In questo momento della sua vita può diventare più forte anche in campo". Quali sono i tuoi obiettivi futuri? "Io sono un allenatore e questo è importante per me. Vivo per fare l'allenatore, adesso mi sto rilassando con mia moglie qui, ma rifletto. Vedo allenamenti, è importante per me per fare esperienza per il futuro. Sto guardando gli allenamenti di uno fra i migliori allenatori al mondo, credo sia fra i primi tre al mondo. Gli ho fatto diverse domande e mi sono confrontato con Ancelotti". James Rodriguez è il prescelto di Ancelotti per aumentare la qualità della rosa. Ancelotti te ne parlò al vostro incontro a Castel Volturno o ti parlo di prendere calciatori con maggiore qualità? "Sì, mi parlò della volontà di prendere calciatori con maggiore qualità. Ma non mi ha parlato di James". Hai consigliato o vuoi consigliare qualche giovane calciatore polacco? "Ne ho tanti (ride, ndr). Credo che un buon giocatore giovane è il numero due dell'Under 21 polacca, che ha sfidato anche l'Italia di recente. Si tratta di Robert Gumny, terzino destro. Credo sia pronto per giocare nella prossima stagione in un grande club perchè è cresciuto".

Bogdan Zajac nella sede del Napoli a Castel Volturno

