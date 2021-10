Polonia, il vice-pres. Kozminski: "Legia? A Napoli partita grintosa, non ha paura! Zielinski da top club mondiali, ma ad una condizione" [ESCLUSIVA]

Il vice presidente della Federcalciopolacca, Marek Kozminski, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Legia Varsavia? Mi chiedo cosa vedremo a Napoli, perchè è una squadra che in campionato sta faticando e gioca così così, domenica contro il Lech Poznan ha perso in casa mentre in Europa ha ottenuto risultati. Il problema è nella testa e nelle gambe dei calciatori, fanno prestazioni adeguate in Europa e poi si perdono in campionato: ci aspettiamo una partita grintosa, tosta e maschia, peccato non ci saranno i tifosi del Legia che sono stati bloccati.

Il Napoli ha qualcosa in più, è più compatto, ma il Legia in Europa ha dimostrato di non aver paura di nessuno facendo risultato con Spartak Mosca e Leicester.

Europa League obiettivo primario per salvare la stagione del Legia? Sì, dopo la sconfitta di domenica in campionato sarà difficile recuperare in classifica 15 punti di distacco. L’Europa ora è più importante per il Legia, in campionato le cose sono già andate.

Situazione arbitrale in Polonia? Con VAR e aiuto della tecnologia valutiamo ancora meglio gli arbitri, qui abbiamo qualche problemino ma il VAR sta funzionando molto bene ed i fischietti sono di buona qualità. Nel calcio ci sono i contrasti e le situazioni che seppur riguardati non danno evidenti certezze: siamo andati un po’ oltre alla normalità del calcio, guardiamo i millimetri sul fuorigioco e poi ci sono dei falli che a velocità normale ci stanno e riguardandoli poi scopri che la questione è diversa.

Zielinski e le frasi di Tare? Secondo me Piotr può essere un giocatore di livello mondiale, ma usare certi termini e definirlo ‘senza le ambizioni giuste’ non è adeguato. Più che altro, gli mancano le condizioni per prendere la squadra per mano ed essere più cattivo e decisivo in campo. Gli manca da tanto tempo, ma nell’immediato futuro può fare questo salto di qualità? Facendolo, sarebbe del livello delle migliori squadre del mondo”