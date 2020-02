Pistocchi a CN24: "Il Napoli può ancora ambire alla Champions. Col 4-3-3 han trovato beneficio diversi azzurri"

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Sportmediaset:

“In teoria il Napoli può competere per la Champions, mancano sedici partite alla fine del campionato. Il distacco dal quarto posto è ampio, forse è più accessibile il discorso legato all’Europa League. Questo Napoli ha vinto tre partite consecutive, è tornato ad essere squadra. La stagione è cominciata con un corto circuito mentale, ma col cambio di allenatore ed il ritorno al 4-3-3 sono tornati ad essere protagonisti calciatori come Insigne. L’arrivo di Demme e Lobotka ha prodotto subito dei vantaggi, la squadra mi sembra nettamente migliore rispetto al passato. Ora c’è la possibilità di fare un grosso salto in classifica e di accorciare notevolmente nella zona Champions”.