Pianese, King Udoh colpito dal Coronavirus. Romano: "Non mi risponde, io resterò a Napoli. Son tutti preoccupati" [ESCLUSIVA]

Un giocatore della Pianese, King Udoh, società che milita nel campionato di serie C, girone A, questa notte è risultato positivo al coronavirus. Intorno alle 3, nella sua abitazione ad Abbadia San Salvatore, si sono presentati i sanitari per comunicargli l’esito del tampone e per trasferirlo presso il policlinico le Scotte di Siena.

Antonio Romano, ex calciatore del Napoli e attualmente alla Pianese, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Coronavirus? Ho saputo stamattina di King Udoh colpito dal virus. Sono qui a Napoli per risolvere un problema alla caviglia, ho saputo stamattina della notizia del contagio del mio comagpono di squadra. Ho chiamato il ragazzo ma non mi risponde e non so niente".

"Stamattina avevo la macchina piena per partire quando il dottore mi ha detto di restare a casa".

"Abbiamo un gruppo e ci hanno consigliato di stare a casa perché non si sa mai. Per il momento è tutto sospeso. Stamattina ho sentito il proprietario della squadra ma lui è chiuso in casa perché son tutti preoccupati perché tutti hanno avuto contatti col ragazzo e bisogna stare attenti".

"Adesso la società deve comunicarci quando riprendere l'attività e credo che quando il problema sarà risolto ci chiameranno".