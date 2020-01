Ultimissimecalcio Napoli - Continuerà anche domani la protesta degli ultras di Curva A e Curva B: non solo in campionato, ma anche durante Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, gli ultras di Curva A e Curva B continueranno a protestare nei confronti del regolamento d’uso dello stadio San Paolo. È da escludere, secondo quanto risulta a CalcioNapoli24, la loro eventuale presenza domani a Fuorigrotta.