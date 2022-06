Ospina-Napoli, nessun dialogo! Il portiere ha offerte da Arabia e Messico, interessamenti da Francia e Spagna | ESCLUSIVA

Novità di mercato in casa Napoli, perchè c’è il portiere colombiano David Ospina in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 ed un grosso dubbio sul futuro suo e del compagno di reparto Alex Meret.

Mercato Napoli, novità su Ospina

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24 Live, restano in piedi tante possibilità per David Ospina ma non il Napoli. Le probabilità di vedere David Ospina al Napoli sono molto basse, però, perchè non ci sono dialoghi in corso: l’entourage del portiere non ha ricevuto proposte contrattuali.

Difficile possa andare al Real Madrid, le offerte più ricche per Ospina arrivano dall’Al Nasr in Arabia Saudita e dal Messico. Poi ci sono proposte interessanti dal punto di vista tecnico dalla Francia e dalla Spagna: ovvero Lille e Villarreal. Potrebbe esserci anche uno spiraglio - forse - per l’Atletico Madrid, perchè risultano offerte più intriganti del Villarreal sul mercato spagnolo.

