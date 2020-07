Osimhen-Napoli, nuovi contatti con D'Avila: la questione stipendio non cambia, il club si fa forte di due cose ed attende le mosse relative alla Premier [ESCLUSIVA]

Ultime mercato Napoli - Che fine farà Victor Osimhen? Arriverà al Napoli oppure no? I più ottimisti si erano spinti fin troppo nel momento in cui il calciatore era sbarcato in città, con tanto di summit con Gennaro Gattuso, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis a Capri. L’annuncio del presidente azzurro in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, con una possibile novità da svelare nella giornata di ieri, è rimasto tale e non s’è concretizzato. Nel frattempo, Osimhen ha cambiato agenti ed è passato dalla StarFactor a William D’Avila, procuratore francese in ascesa, vicino a Jorge Mendes e molto attivo sul mercato turco negli ultimi anni. Come stanno effettivamente le cose?

Osimhen-Napoli, le ultime

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, i contatti tra le parti proseguono e sono avvenuti anche nella serata di ieri, tra il ds Giuntoli e D’Avila. La posizione del Napoli rimane la stessa: c’è una offerta già rialzata nelle scorse settimane, con uno stipendio che varrebbe attorno ai 3,5-4 milioni di euro di parte fissa, ai quali verrebbero aggiunti circa due milioni di euro legati a bonus.

Una offerta considerevole che il Napoli, nei suoi colloqui con D’Avila, ha fatto intendere che non sarà ulteriormente migliorata. Il motivo? Nel club azzurro l’idea su cui ci si poggia risiede nel fatto che da parte del calciatore, precedentemente al cambio di procura, fosse già arrivato un ok di massima. Non solo: il Napoli si sente tranquillo e forte dato che il Lille, per motivi finanziari, lo considera già ceduto ed ha già raggiunto un accordo di massima con il Napoli.

Il Napoli attende le mosse di D’Avila

Il Napoli crede ancora fortemente nella possibilità di arrivare ad un accordo totale che possa portare in azzurro Victor Osimhen, ma il cambio d’agente - nel bel mezzo della trattativa - ha cambiato le carte in tavola. Il club azzurro, ad oggi, vuole capire meglio le mosse di questo nuovo procuratore che, nelle ultime ore, ha accennato a sondaggi dalla Premier League - campionato prediletto da Osimhen - e da top club quali Manchester United, Liverpool e Tottenham. Proprio per questo motivo ha per un attimo congelato i discorsi con il Napoli, ed il club azzurro vuole far chiarezza sulla eventuale concretezza dell’interesse di questi club che, sulla carta, potrebbero offrire con più facilità ingaggi superiori al calciatore (e relative commissioni all’agente, il quale ha promesso ad Osimhen accordi da oltre 5 milioni a stagione)

Permane un certo ottimismo in casa Napoli, i contatti tra le parti verranno riaggiornati probabilmente già nelle prossime ore. Però la posizione del club azzurro è ben chiara: l’offerta di stipendio rimane la stessa, ad Osimhen non verranno proposte cifre superiori a quelle già prospettate, anche per non andare ad alterare gli equilibri societari che riguardano il monte ingaggi di un club, come il Napoli, sempre attento a far quadrare i conti. Victor Osimhen ed il Napoli, una trattativa destinata a far mantenere trattenuto il respiro a ben più di un tifoso.

