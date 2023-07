Nuova radio ufficiale SSC Napoli, trattativa avanzata con CRC: circola già il nome del radiocronista | ESCLUSIVA

Dopo il traumatico divorzio con Radio Kiss Kiss Napoli con relativo comunicato al veleno da parte dell'ex emittente radiofonica ufficiale nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, un nuovo capitolo in ambito comunicazione si sta per aprire in casa SSC Napoli.

Nuova radio ufficiale SSC Napoli, spunta il nome del radiocronista

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, pare essere in dirittura d'arrivo la trattativa tra la SSC Napoli e il gruppo Isaia, editore in ambito audiovisivo di CRC (sia radio che tv). Questa nuova partnership pare sia improntata principalmente sotto l'aspetto radiofonico, ma non si escludono anche possibili collaborazioni in ambito televisivo.

I termini dell'accordo non sono ancora trapelati, ma si vocifera di un possibile accordo pluriennale. La voce ufficiale delle radiocronache dovrebbe essere affidata a Raffaele Auriemma, che dopo tanti anni tornerebbe a raccontare le gesta dei campioni azzurri tramite un mezzo di comunicazione a lui molto familiare.

A completare la redazione sportiva ci saranno anche il validissimo collega Massimo D'Alessandro e il conduttore Salvatore Calise. Mentre circolano anche i nomi di altri volti noti ai tifosi partenopei.