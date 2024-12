Rinnovo Meret, il reale motivo del mancato accordo: le ultime | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Alex Meret rinnova col Napoli, si o no? Se lo chiedono in tanti, dagli addetti ai lavori ai tifosi. Il numero 1 degli azzurri è titolare indiscusso di Antonio Conte, ma alle spalle, comunque, ha un giovane dal futuro assicurato come Elia Caprile. Le trattative per il prolungamento contrattuale dell'estremo difensore proseguono con le parti che stanno dialogando da diverso tempo senza, però, arrivare alla fumata bianca.

Rinnovo Meret, le ultime

Il Napoli non si schioda dalla sua posizione e, secondo quando raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il problema è economico. I rallentamenti, che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, sono dovuti al fatto che manca ancora l'accordo economico. L'offerta del Napoli è più bassa rispetto alla richiesta dell'entourage. Si è arrivati al punto del dentro o fuori ma non è ancora arrivata la risposta del suo agente, anche perchè la volontà di Alex Meret è quella di restare in azzurro ancora nei prossimi anni, Inter permettendo che potrebbe inserirsi nella trattativa.

