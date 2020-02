Napoli Femminile, Monti a CN24: "Ramirez è andato via a Lobotka 2 o 3 volte e non è un velocista. Gattuso? Non ha gestito benissimo i cambi"

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Gianluca Monti, addetto stampa del Napoli Femminile:

“Tanti aspetti positivi ieri sera, tipo la capacità di riattaccare la spina dopo il pari della Samp. Sembrava che il Napoli si fosse fatto prendere la mano dalla certezza di essere più forte che non deve mai accompagnarti perché le trappole son dietro l’angolo. Stanno cominciando a rientrare anche altri calciatori e quindi c’è la possibilità, quando cala l’intensità di qualche protagonista, di affidarsi a forze fresche e forti. Lobotka? Ramirez gli è andato via due o tre volte lasciandolo sul posto e Ramirez non è un velocista. Sono i compagni che devono aiutarlo, non possiamo chiedergli di correre a campo aperto, non rientra nelle sue caratteristiche. Classifica? Non posso pensare che il Napoli arrivi dietro a Parma, Bologna o Milan. Gattuso ha il merito di mettere le cose a posto ed il Napoli può puntare a squadre come Atalanta e Roma. Escludo la Lazio perché sta facendo un campionato stratosferico, ma si può arrivare lontano. Ora il Napoli sta tornando il Napoli facendo cose normali. Ieri Gattuso non ha letto benissimo la gara, i cambi che ha fatto sono stati tardivi”.