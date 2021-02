Napoli e Benevento in ritiro a...5 metri di distanza! La decisione di Inzaghi per un'insolita vigilia [ESCLUSIVA]

Napoli-Benevento si avvicina. Dopo la gara di Europa League contro il Granada, gli azzurri si rituffano nel campionato di Serie A dove l'obiettivo del 4° posto per la qualificazione in Champions League è diventato di vitale importanza. La sfida contro il Benevento di domenica alle ore 18:00 è l'occasione giusta per tornare a vincere in campionato e riportarsi sotto al gruppone che lotta per il 4° posto. La vigilia del derby tra azzurri e sanniti sarà piuttosto insolita.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it infatti, le due squadre alloggeranno in ritiro pre partita nello stesso edificio ma in due hotel separati distanti pochissimi metri. La squadra di Gattuso trascorrerà le ore precedenti alla gara al corso Vittorio Emanuele all'Hotel Britannique, mentre il Benevento alloggerà al Grand Hotel Parker's, proprio di fianco al Napoli. Una situazione molto insolita, che metterà a dura prova anche il piano traffico e sicurezza gestito dalle forze dell'ordine da sabato sera fino a domenica pomeriggio.

Il veto finale sulla decisione è stato voluto dal tecnico dei sanniti Filippo Inzaghi, che ha preferito far alloggiare i suoi all'hotel Parker's per essere più vicini allo stadio Maradona. Inizialmente infatti il Benevento aveva in programma di trascorrere le sue ore a Napoli nell'albergo Palazzo Caracciolo di via Carbonara.

