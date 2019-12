Multe calciatori Napoli, ad oggi tempi indefiniti sulla costituzione del Collegio Arbitrale. Tra le facoltà di ADL c'è anche quella di non procedere: gli scenari [ESCLUSIVA]

Ultime Calcio Napoli - L'esonero di Carlo Ancelotti ed un Napoli di nuovo vincente potrà cancellare l'incubo multe per i calciatori? In queste ore si sono lette tante interpretazioni sulla presenza di De Laurentiis ieri nello spogliatoio con tanto di applauso dei calciatori. Qualcuno ha anche ipotizzato una possibilità che addirittura il presidente, in virtù di un semplicissimo applauso, potesse fare marcia indietro per quanto riguarda la situazione relative alle sanzioni maturate nel post-Salisburgo.

MULTE CALCIATORI NAPOLI: LA SITUAZIONE

In questo momento siamo in una fase in cui l'arbitrato non è iniziato perchè bisogna nominare un presidente e per fare questo, i due arbitri (nel caso del Napoli ne sono tanti perché i calciatori si sono affidati a vari professionisti) devono mettersi d'accordo. In mancanza di questo, la parte che ha interesse a dare inizio all'arbitrato deve inoltrare la richiesta al Tribunale di Napoli e Roma (per le sanzioni inferiori a 50mila euro) di nomina del Presidente. Tale domanda deve essere recepita e valutata poi dal foro competente. Definire ad oggi che l'arbitrato verrà discusso tra gennaio e febbraio non è corretto poichè, per ora, i tempi restano indefiniti e può accadere di tutto proprio perché bisogna trovare un accordo oppure una parte far partire l'istanza. Fino a quando non c'è un'istanza per costituire il Collegio Arbitrale, potrebbero verificarsi varie situazioni come il ritiro totale delle multe oppure un accordo stragiudiziale tra le parti senza passare per il Collegio. La partita è ancora tutta da giocare quindi ed i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.

