Muldur, l'agente: "Napoli? Già ne parlai in passato, si sente pronto per una nuova esperienza! Vedremo..." [ESCLUSIVA]

L’agente del difensore del Sassuolo Mert Muldur, del centrocampista dell’Inter Valentino Lazaro e del terzino del Salisburgo Andrea Ulmer, Max Hagmayr, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Italia-Austria? Per la nazionale è un grande successo poter affrontare gli azzurri, si parte sfavoriti ma in una gara ad eliminazione diretta non si sa mai.

I punti forti dell’Austria? È una squadra i cui giocatori si conoscono bene, sono abituati ad un calcio fisico e se parliamo di singoli non si può non parlare di David Alaba che passerà dal Bayern Monaco al Real Madrid: è uno che si fa vedere su tutto il campo. E poi c’è Arnautovic, che sta vivendo un periodo di forma eccezionale come tutto il gruppo della nazionale.

Contatti col Napoli? Un gran bel club, lo seguo. Non voglio dirvi se nel concreto abbia sentito o meno Cristiano Giuntoli (ride, ndr).

Il difensore e centrocampista del Rapid Vienna Dejan Ljubicic? Firmerà in Bundesliga, non è pronto per fare uno step successivo come potrebbe esserlo un trasferimento in un campionato come la Serie A.

Lazaro? È possibile che non giochi contro l’Italia per un problema fisico, ma vedremo cosa succederà sul mercato che vive un momento di stallo.

Muldur? In passato ne parlai con il Napoli, perchè Mert è un terzino molto promettente, ancora giovane e che ha giocato bene contro la Svizzera da terzino sinistro. Vedremo cosa succederà in estate, Muldur comunque vorrebbe fare un passo successivo per la sua carriera.

Muldur al Napoli? Difficile dirlo adesso, ma posso dire che tutti i calciatori sarebbero felici di giocare per il Napoli. In questo momento ha un contratto con il Sassuolo fino al 2024, ma Mert si sente pronto per uno step successivo. Bisognerebbe parlarne con il Sassuolo”