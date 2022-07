Mertens lascia Napoli, è tornato in Belgio stamattina: addio toccante ai suoi amici napoletani | ESCLUSIVA

Mertens torna in Belgio e lascia Napoli, di nuovo. L'ex attaccante degli azzurri e capocannoniere all-time della storia della società partenopea, era tornato in città nella giornata di mercoledì, trascorrendo 48 ore in città nella sua casa a Palazzo Donn'Anna. Il campione ha potuto salutare i suoi amici napoletani e non solo, visto che poi nella giornata di venerdì è partito alla volta della costiera amalfitana per poi dirigersi nella giornata di sabato a Capri. Anche qui, cena d'addio con i suoi amici al ristorante Verginiello con tanto di torta con saluti.

Mertens torna in Belgio, volo questa mattina da Capodichino

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, questa mattina domenica 31 luglio Dries Mertens è partito da Capodichino alle ore 9:54 con un volo Ryanair destinazione aeroporto di Charleroi in Belgio, dove è atterrato poi alle ore 11:52. Insieme a lui anche sua moglie Kat e ovviamente il loro figlioletto Ciro Romeo. Il belga era abbastanza scuro in volto e non ha mostrato grandi sorrisi a coloro che lo hanno fermato. C'è la possibilità che si tratti di un viaggio legato ad eventuali svolte di mercato, visto che al momento l'ex azzurro deve ancora trovare una squadra. Così come c'è la possibilità che Dries possa ripetere un nuovo blitz a Napoli nelle prossime settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA