Mertens, il primo allenatore: "Dries a destra nel 4-3-3? Potrebbe fare ancora meglio! A fine carriera potrebbe diventare allenatore nelle giovanili..." [ESCLUSIVA]

“Dries torna a giocare sulla fascia in un 4-3-3? Il vero ruolo, dove può far meglio, sarebbe fare da esterno destro. Tornare a giocare sulla fascia destra sarebbe diverso rispetto alla fascia sinistra? Non pensate che Dries abbia solo il piede destro, paradossalmente ha il doppio delle possibilità perchè potrebbe anche accentrarsi e tirare in porta con il piede mancino. Una carriera nello staff del Napoli al termine della propria carriera? Me lo immagino finire la carriera con la maglia azzurra, poi da allenatore nelle giovanili, e non subito allenatore da prima squadra, per far crescere i possibili talenti del domani”