Mertens beccato a Capodichino questa mattina: il belga di ritorno da Londra [FOTO ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Resta più che incerto il futuro di Dries Mertens. L'attaccante della SSC Napoli è in scadenza a giugno 2020 e, al momento, non sembrano esserci sostanziali novità per un suo eventuale rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Rinnovo Mertens, futuro tutto da decifrare

Il mistero continua, insomma. E ad infittirlo si aggiunge un ulteriore pezzo di un puzzle difficile da risolvere. Questa mattina, l'attaccante belga è stato beccato all'aeroporto di Capodichino da piccolo gruppetto di tifosi che gli hanno chiesto un selfie. In mattinata l'attaccante ha preso un volo proveniente da Londra. Che sia per questioni legate alla sua prossima squadra?

