Mazzarri traghettatore al Napoli? Nessuna trattativa ma contatto con De Laurentiis, ecco cosa trapela [ESCLUSIVA]

Walter Mazzarri traghettatore fino al termine della stagione del Napoli, se l’avventura di Gennaro Gattuso dovesse concludersi anticipatamente? Il nome dell’ex azzurro è tra quelli più chiacchierati, e la redazione di CalcioNapoli24 Live ha voluto approfondire la questione.

La prima cosa da dire è che c’è stato un contatto telefonico tra De Laurentiis e Mazzarri, un contatto esplorativo: non si parla di trattative, soldi o ruolo da traghettatore. Mazzarri è stato contento della fiducia riposta in lui dai tifosi del Napoli, s’è detto lusingato dall’apprezzamento di una piazza che ha già conosciuto.

A quanto risulta a CalcioNapoli24, Walter Mazzarri non preferirebbe subentrare a stagione in corsa: meglio iniziare un ciclo dall’inizio e ripartendo da zero. Si rimane ai sondaggi, non ci sono trattative in atto. C’è stata una telefonata esplorativa, come fatta da De Laurentiis ad altri allenatori. Da parte di Mazzarri, non c’è alcuna porta chiusa.