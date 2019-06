Manolas, viaggio nella sua prima squadra greca: "Ora qui tutti tifano Napoli, stiamo pensando ad un nuovo Fan Club" [FOTOGALLERY CN24]

Un viaggio all’interno del mondo di Kostas Manolas, lì dove ha iniziato la sua carriera da professionista, nella splendida isola di Naxos.

Il presidente del Pannaxiakos non nasconde la sua felicità per l’imminente trasferimento del greco in azzurro: “Qui è l’idolo dei bambini - racconta Mixalis Aggelis - e da oggi in poi tutti tiferanno per il Napoli e non più per la Roma. Ora sta vivendo qui l’attesa del trasferimento, continua ad allenarsi duramente. E penso proprio che fonderemo un Napoli fan club qui, perché in tanti tifano per la squadra azzurra”.

L’ufficio è tappezzato di foto, di ricordi. E molti di questi parlano proprio di Manolas, qui un idolo. Una figura quasi mitologica. “È un onore che Kostas sia uno dei membri del nostro club”, conclude il presidente. A breve ci sarà anche un poster con tanto di maglia azzurra…

di Marco Lombardi

