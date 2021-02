Malinovskiy e Kovalenko, l'agente: "Spero che Ruslan possa giocare dal 1' col Napoli, all'andata gli azzurri hanno pensato a non prenderle! Viktor un soldato per Gasperini" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - L’agente dei due centrocampisti dell’Atalanta Ruslan Malinovskiy e Viktor Kovalenko, Sergiy Serebrennikov, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Se avete visto l’Atalanta, capite che fanno del fisico uno dei segreti della loro forza: vanno ancora a mille, ma dato che non è possibile avere sempre una perfetta condizione fisica, può capitare che possano incappare in alcuni passi falsi.

Atalanta-Napoli? Mi aspetto un match molto aperto, è una gara ad eliminazione diretta e le squadre faranno attenzione a non prendere gol. All’andata il Napoli ha pensato di più a non prenderle in contropiede, l’Atalanta non si butta a capofitto ma gioca offensivamente cercando di scardinare la difesa avversaria.

Malinovskiy gioca domani? Difficile da dire, solo Gasperini può deciderlo: spero che possa giocare dal primo minuto, è ovvio.

L’arrivo di Kovalenko? Viktor può fare al caso del calcio che gioca Gasperini, ha 24 anni ma ha già molta esperienza: più di 30 partite in Champions League e poi le presenze in Nazionale. C’era bisogno di una nuova sfida, l’Atalanta è un club professionale ed organizzato che può dargli la chance di mettersi in mostra. Kovalenko è un giocatore di qualità che può giocare offensivamente ma anche bravo in fase di interdizione. È molto disciplinato in mezzo al campo, è un soldato come quelli che piacciono a Gasperini”