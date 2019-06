Cagliari e Parma hanno chiesto Luperto al Napoli, ma per Giuntoli ed Ancelotti è incedibile. Chiriches è l'indiziato a partire [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Kostas Manolas è il primo, vero, obiettivo del Napoli per la difesa. Raul Albiol è sempre più vicino a lasciare l'azzurro, destinazione Spagna, in quel Villareal che lo cerca da tempo. A questo punto vanno fatti alcuni ragionamenti in difesa. Carlo Ancelotti, se dovesse arrivare Manolas, potrebbe godere di un reparto composto da Koulibaly, l'ipotetico Manolas, Maksimovic e Luperto, visto che Tonelli è in partenza. Il difensore ex Lecce, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, piace tanto a due squadre di Serie A: il Cagliari ed il Parma. Entrambi i club si sono messi in contatto con Cristiano Giuntoli per sondare il terreno, ma dal Napoli esce fuori una sola voce, un secco 'no' alla cessione di Luperto. Che sia in prestito o a titolo definitivo, il Napoli vuole trattenere il calciatore che piace moltissimo a Carlo Ancelotti. A questo punto è più facile ipotizzare la partenza di Vlad Chiriches che piace molto all'estero. Insomma, Luperto resta a Napoli, parola di Ancelotti.