Lovera-Napoli, l'agente chiarisce: "Interessa al Napoli e altri club italiani, al momento nessuna offerta concreta" [ESCLUSIVA]

Ultime mercato Napoli - Sono ore caldissime di calciomercato per il Napoli, con Cristiano Giuntoli che sta monitorando il mercato internazionale alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare a Carlo Ancelotti. E' di oggi la notizia di un forte interessamento degli azzurri nei confronti del giovane Maximiliano Lovera, talento di appena vent'anni in forza al Rosario Central. Per saperne di più, la redazione ha contattato Ricardo Schlipper, agente del ragazzo, che ha fatto maggiore chiarezza su questa trattativa o presunta tale.

Lovera Napoli

Mercato Napoli, parla l'agente di Lovera

Queste le dichiarazioni rilasciate da Ricardo Schlipper a CalcioNapoli24 a proposito dell'interessamento della SSC Napoli nei confronti del suo assistito, Maximiliano Lovera: