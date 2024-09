La scelta di Conte, i due gesti di Lukaku e Castel Volturno come casa: questa sosta è stata una benedizione per Big Rom

Romelu Lukaku è pronto a prendersi tutto il Napoli sulle spalle. Dopo essere arrivato in azzurro nell'ultima settimana di mercato, Big Rom ha chiesto alla federazione belga di non essere convocato per le due sfide di Nations League in programma in questi giorni per poter trovare una forma ottimale e stare al passo dei compagni di squadra che hanno svolto due ritiri tra Dimaro e Castel di Sangro.

Lui, dal canto suo, si è allenato da solo per tutta l'estate seguendo a distanza i dettami dello staff di Conte. Soprattutto il piano alimentare e di schede d'allenamento personalizzato a cura di Tiberio Ancora e di Costantino Coratti, che già avevano lavorato con lui ai tempi dell'Inter.

Dopo che il suo passaggio al Napoli è stato ufficializzato, Lukaku si è dedicato anima e corpo alla squadra azzurra. Già nei primi giorni di allenamento a Castel Volturno prima del suo esordio con gol in Napoli-Parma, vi abbiamo raccontato come il bomber belga spesso si sia voluto trattenere più dei compagni al centro tecnico per effettuare degli allenamenti specifici in solitaria e caricare ancora di più le sue batterie.



Dopo la partita contro i ducali, Lukaku ha usufruito di un solo giorno di riposo (domenica 1° settembre), tornando poi subito in campo ad allenarsi in solitaria già lunedì 2 settembre. Conte tra l'altro, per accelerare ancora di più i tempi e far sì che Lukaku potesse ottenere sempre più miglioramenti a livello di condizione fisica, ha voluto che alcuni membri dello staff si dedicassero prettamente a lui in questi giorni, sfruttando ogni minuto a loro disposizione per dare al belga ogni strumento possibile per far si che già contro il Cagliari possa essere allo stesso livello di condizione di Kvaratskhelia e compagni. Lo stesso mister leccese sta battendo molto sulla condizione di Lukaku, spronandolo ogni giorno a dare più del massimo.

E i risultati sul campo e in palestra di questo lavoro certosino sono stati infatti devastanti, con Big Rom che ha già raggiunto i suoi livelli migliori. Domenica e lunedì per gli azzurri sono previsti due giorni di riposo, ma non si esclude che lunedì il belga possa affrontare una seduta in solitaria. Deciderà lui insieme a Conte. Sta di fatto che nelle prime due settimane a Napoli, Lukaku si sta dedicando anima e corpo alla squadra che gli ha dato fiducia e soprattutto all'allenatore che l'ha voluto a tutti i costi e che si è dovuto scontrare con delle dinamiche di calciomercato che non hanno aiutato per nulla.



Nel frattempo, sia per stare più vicino al centro sportivo di Castel Volturno e sia per evitare distrazioni legate alla presenza fissa e continua di tifosi all'esterno dell'hotel Parker's, Lukaku ha deciso in tempi record di prendere già casa a Pozzuoli. Da due giorni infatti il belga ha lasciato l'alberbo di Corso Vittorio Emanuele e si è trasferito in una abitazione a Pozzuoli. Castel Volturno, che fino ad ora è stata la vera casa di Big Rom, è più vicina. Meno distrazioni, un solo obiettivo: essere sempre al top della forma per il Napoli e per Conte.

