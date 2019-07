La famiglia di Manolas arriva a Napoli, è amore a prima vista: cena e soggiorno a Posillipo, moglie e figlie stregate dal panorama [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Da poche ore è iniziata ufficialmente l’avventura con il Napoli di Kostas Manolas. Fino ad ora il vero fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva 2019 della SSC Napoli, che dopo Di Lorenzo aveva chiuso ormai due settimane fa con il centrale difensivo greco che da ieri è a disposizione di Carlo Ancelotti nel ritiro di Dimaro. Un’enorme folla di tifosi lo ha acclamato al suo arrivo allo Sport Hotel Rosatti, dove con Insigne ha raggiunto i suoi nuovi compagni. Il viaggio che ha portato Manolas a Dimaro è stato lungo e con svariate soste. Partenza da Naxos venerdì in serata, dopo un breve scalo sempre in Grecia, partenza per Roma, dove nella mattina di sabato il giocatore ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Da lì, viaggio in treno fino a Trento, poi il trasferimento in auto fino a Dimaro.

Panorama Napoli da Reginella

Famiglia Manolas a Napoli, moglie e figlie stregate dalla città

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, ad accompagnare il giocatore nella prima parte del suo viaggio c’è stata anche la sua famiglia, con sua moglie e le due figlie, le quali però una volta giunte a Roma sono partite alla volta di Napoli, facendo conoscenza per la prima volta con la città partenopea dove vivranno da metà agosto in poi. La famiglia Manolas è dunque giunta nel pomeriggio in città, con le tre donne di casa accompagnate in un tour cittadino da un vecchio amico di famiglia napoletano. Breve giro per la città, fino ad arrivare alla collina di Posillipo dove la moglie e le figlie di Manolas hanno cenato nel noto ristorante “Reginella” con vista mozzafiato sul golfo di Napoli che le ha decisamente stregate, complice anche il meraviglioso tramonto che stava facendo da sfondo al panorama. Dopo la cena a base di pietanze tipiche napoletane, la famiglia del centrale azzurro ha soggiornato all’Hotel Paradiso a Posillipo, spesso sede dei ritiri di molte squadre in trasferta a Napoli, con l’ennesimo colpo di fulmine verso il magnifico panorama visibile dalla camera in cui le tre hanno soggiornato.Questa mattina molto presto la famiglia di Manolas ha lasciato la struttura, proseguendo altrove il loro viaggio di ritorno in Italia dopo numerose settimane a Naxos, in attesa di trovare casa e concludere definitivamente il trasferimento a Napoli.

