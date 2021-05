Kaio Jorge, entourage in arrivo in città: possibile affondo del Napoli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Molto più di una semplice suggestione: la SSC Napoli, piuttosto, è pronta a fare sul serio per Kaio Jorge. Al punto che, secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, l'entourage della nuova stella brasiliana è in arrivo a Napoli nei prossimi giorni.

L'approdo è previsto all'incirca a metà settimana e vedrà in particolare la presenza di un importante agente brasiliano, da anni assoluto riferimento per quanto riguarda i trasferimenti in Europa dei talenti verdeoro.

Mercato Napoli, pista calda per Kaio Jorge

L'attaccante del Santos, come noto, è in scadenza di contratto e sono diversi i club europei che hanno fiutato il grande affare a parametro zero. Tuttavia non è necessariamente detto che questo avvenga gratuitamente: considerando che il contratto scadrà a dicembre di quest'anno e non a giugno, è possibile anche che il giocatore venga ceduto attraverso una corposa indennità al Santos.

Sarebbe in particolare lo stesso attaccante di 19 anni a favorire se possibile questa soluzione, da una parte per la gratitudine nei confronti della società che l'ha cresciuto e dall'altra le attuali difficoltà economiche della stessa.

Ci si muove dunque su quattro percorsi: una trattativa per un eventuale trasferimento imminente già a giugno, una chiusura immediata per poi rivedersi a gennaio 2022, un rinnovo strategico così da dare forza contrattuale al Peixe (e in questo caso servirebbero almeno 20 milioni di euro) o appunto l'approdo a parametro zero.

Molto dipenderà dagli sviluppi e dagli scenari delle prossime settimane La richiesta del giocatore, nel frattempo, è importante ma comunque alla portata della società partenopea, considerando che parliamo di circa 3 milioni di euro all'anno.

L'intoppo, semmai, sarebbero le commissioni necessarie soprattutto in caso di approdo a parametro zero: non poche in termini economici, ma comunque rateizzabili e non poi così gravose. Insomma: in fondo, ci sono tutti i presupposti per chiudere volendo.

Tra cui anche la stessa disponibilità del giocatore che, tuttavia, tiene in considerazione anche altre piste europee. C'è in particolare l'Atlético Madrid sul centravanti brasiliano, il quale, per una serie di motivi, è da considerare anche in pole position.

Il Napoli, indipendentemente dagli scenari futuri, sembra volerci puntare. Metà 9 e metà 10: fiuto da goleador, qualità e velocità da fantasista. Ma soprattutto giovane e futuribile come piacciono ad Aurelio De Laurentiis.

