Juve al Britannique, hotel blindato e riservato ai bianconeri: spunta il 'miracolo' per la viabilità [ESCLUSIVA]

La Juventus arriva a Napoli alle ore 20:10 circa con volo charter da Torino. La squadra soggiornerà stasera e domani nell'hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, i preparativi nella struttura alberghiera sono cominciati già giorni fa.



Le richieste del club bianconero e della sua security sono state di altissimo livello. Innanzitutto l'albergo è stato interamente riservato alla squadra di Pirlo, che non avrà quindi altre stanze occupate da ospiti non legati alla Juventus. Un po' come fatto dal Real Madrid a marzo del 2017 a Palazzo Caracciolo (dove questa sera è in ritiro in Napoli per preparare la sfida ai bianconeri).

Inoltre nella giornata di oggi la security ha svolto diversi sopralluoghi nella struttura per verificare la planimetria dell'albergo e avere così la possibilità di avere tutto sotto controllo. L'arrivo del pullman della squadra proprio dinanzi alla hall dell'albergo è stato possibile, tra l'altro, grazie all'intervento della direzione della struttura alberghiera che ha sollecitato la chisura di alcuni lavori al manto stradale proprio nei pressi dell'hotel che ancora erano incompiuti.

