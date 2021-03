Junior Firpo-Napoli: nessun contatto recente, ma il Barcellona fissa il prezzo per cederlo [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Junior Firpo ed il Napoli, un interessamento che si ripete ciclicamente. Dopo il grave infortunio di Faouzi Ghoulam, che lo terrà fuori fino all’inizio della prossima stagione, il solo Mario Rui rimane in rosa quale terzino mancino naturale.

Junior Firpo

Calciomercato: Junior Firpo Napoli, la situazione

Il terzino sinistro dominicano naturalizzato spagnolo del Barcellona, 25 anni da compiere ad agosto, non ha trovato molto spazio nemmeno con la nuova gestione tecnica targata Ronald Koeman, solo 17 presenze stagionali per complessivi 799 minuti sul terreno di gioco. Sarebbero già questi due elementi per immaginare un futuro altrove, nonostante un contratto lunga in scadenza nel giugno 2024.

La pista Napoli può essere fattibile? Già la scorsa estate il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si era interessato alla vicenda dell’ex Betis, ma la situazione attuale non sembra di facile soluzione: secondo quanto appurato da CalcioNapoli24 non risultano contatti recenti tra le parti, ma c’è di più. La nuova presidenza di Joan Laporta è appena iniziata, e non sono da escludere movimenti anche nell’area tecnico del club blaugrana: al momento la situazione relativa a Junior Firpo vede il calciatore disponibile sul mercato solo per una partenza a titolo definitivo, con il cartellino valutato circa venti milioni di euro. Nelle prossime settimane e mesi le cose potrebbero variare, comunque.