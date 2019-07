James-Napoli, il Real pone due condizioni per cederlo. Florentino apre all'Atletico, la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato - James Rodriguez ed il Napoli, una vera e propria telenovela quella che attanaglia il calciomercato della società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Quella relativa al trequartista colombiano del Real Madrid, ormai da qualche tempo, interessa non soltanto i blancos ed il Napoli, ma anche i cugini madrileni dell'Atletico Madrid. Ma come stanno effettivamente le cose?

Atletico Madrid - James Rodriguez, la posizione del Real Madrid

Secondo gli elementi raccolti da CalcioNapoli24, da parte del calciatore colombiano non c'è assolutamente un freno alla possibilità di trasferirsi dall'altra parte della capitale spagnola: il benestare del calciatore c'è, e c'è anche la volontà dell'Atletico Madrid di acquistarlo.

Le cifre? Dal punto di vista dell'ingaggio, nessuna differenza con il Real: stesse cifre di stipendio, ed accordo sostanzialmente già trovato. E sul cartellino? Florentino Perez ha le idee chiare: non accetta offerte di prestito e, dopo aver ceduto all'Atletico già Llorente in questa sessione di mercato, ha chiesto circa cinquanta milioni di euro ai concittadini.

La posizione dell'Atletico? Non c'è chiusura, anzi: da parte dei colchoneros ci sarebbe la voglia di aggiungere James ad un reparto offensivo già rimpolpato con Joao Felix dopo l'addio di Griezmann. Come permettersi James? Le casse dell'Atletico lo permetterebbero a prescindere, ma il club rojiblanco gradirebbe prima di tutto cedere Vitolo e Diego Costa, fuori dai programmi di Simeone.

Napoli su James Rodriguez, la situazione con il Real Madrid

Passiamo alle vicende azzurre: se Florentino Perez potesse decidere in autonomia, preferirebbe vendere James Rodriguez al Napoli anche e soprattutto per non rinforzare la rivale cittadina e concorrente per la vittoria della Liga. Tuttavia non è semplicissimo, mettendo assieme tutti gli elementi raccolti da CalcioNapoli24: James ha il contratto in scadenza nel 2021, ed il Real Madrid vorrebbe cederlo una volta per tutte. Prestito con obbligo di riscatto nel giugno 2020, oppure a titolo definitivo: da queste due opzioni non se ne esce. Con buona pace del Napoli, interessato apertamente al prestito oneroso con eventuale diritto di riscatto al termine della prossima stagione.

Il Real Madrid non accetta il semplice prestito anche per una questione economica: Zinedine Zidane vorrebbe Paul Pogba in squadra, e per arrivarci il Real vuole cedere non solo James, ma anche altri elementi come Dani Ceballos in modo tale da ottenere quanta più liquidità possibile.

James cosa dice? Fosse per lui, il colombiano a parità di scelta preferirebbe l'Atletico Madrid: stessa città, zero rischi di ambientamento, squadra decisamente competitiva. Ed il Napoli? James non lo disdegna affatto, assolutamente: la pista che lo porterebbe all'ombra del Vesuvio non sarebbe da scartare, anzi. Ad una condizione, però: nessun sconto sullo stipendio, sia chiaro.

Un affare duplice, quello che interessa Real Madrid, Atletico Madrid, Napoli e James Rodriguez: Florentino Perez preferirebbe venderlo al Napoli, ma ha capito che il presidente De Laurentiis non vuole accettare le sue condizioni, e perciò ha aperto alla possibilità di chiudere un secondo affare estivo con l’Atletico Madrid.

©Riproduzione riservata