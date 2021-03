Insigne-Napoli, al momento nessun approccio tra le parti per il rinnovo. Il capitano è concentrato solo sulla stagione in corso [ESCLUSIVA]

Ultime mercato Napoli - Secondo quanto raccolto, in esclusiva, dalla redazione di CalcioNapoli24.it, al momento non c'è stato alcun incontro tra la dirigenza del Napoli e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, per il rinnovo contrattuale del capitano. L'accordo attuale scadrà nel prossimo 2022, ma non c'è stato ancora alcun tipo di approccio tra l'entourage dell'attaccante ed il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli.

Già in diverse occasioni si è scritto che ci sarebbero stati contatti tra le parti per avviare un discorso relativo al prolungamento di contratto, ma al momento non risultano. Il calciatore, ad oggi, è concentrato sul finale di campionato, e soltanto dopo si confronterà coi dirigenti azzurri per stabilire quale sarà il suo futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA