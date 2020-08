Insigne, l'agente: "Leader? Lo era già da prima, forse alcuni lo dipingevano in maniera errata! Sono stato a Castel di Sangro a parlare con Giuntoli" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sono stato a Castel di Sangro per qualche ora a parlare con Giuntoli ed i miei assistiti, sono tranquilli e si respira una buona aria. Forse il Napoli deve essere completato, ma c’è un buon gruppo ed un allenatore che rende importanti tutti i calciatori a partire dai giovani. Napoli a trazione anteriore con Osimhen? Non saprei, Gattuso è molto più bravo di me (ride, ndr). Il reparto offensivo del Napoli è importante, può essere una soluzione: da quando ho preso Insigne sento sempre parlare di lui come leader, ma lo era già da prima. Forse prima alcuni giornalisti e tifosi lo dipingevano in maniera errata, ora lui riesce a essere maggiormente se stesso e si capisce che tipo di uomo sia. Magari è silenzioso, ma è sempre stato un leader”