Idasiak, l'agente: "Lo volevano in Polonia, il Napoli l'ha tenuto in ritiro! Piace in B ed in C. Ho portato un 2005 alla Primavera, magari s'accorgono quanto sia forte..." | ESCLUSIVA

Massimiliano Simeone, agente del portiere del Napoli Hubert Idasiak, è intervenuto in diretta

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Hubert Idasiak? È molto contento di essere a Dimaro per allenarsi, avevamo avuto diverse offerte dalla Polonia e sarebbe stato emozionante per lui tornare in prestito per un anno. C’erano club interessati in Serie A polacca, il Napoli ha ritenuto opportuno tenerlo per il ritiro e andiamo avanti: la nostra idea è continuare il percorso di crescita con un prestito, se la Polonia non è stata ritenuta una destinazione opportuna speriamo che vengano mantenute le promesse e sia trovato un club. Ho trovato terreno fertile in B ed in C, ma dipende dal Napoli. Anche negli anni passati siamo rimasti legati al Napoli nonostante offerte, dopo quattro anni in azzurro tornare in Polonia l’avrebbe motivato moltissimo: adesso deve iniziare a giocare con i grandi.

Abbiamo un contratto col Napoli per altri due anni, non ci sono grossi problemi se vorranno rinnovare però vogliamo che il club lo veda come un giocatore da prima squadra: lui si allena con veemenza e concentrazione, la palla passa al Napoli.

Cosa gli ha detto Spalletti? Contini ha dimostrato di essere affidabile, ma credo che il Napoli potrebbe andare avanti tranquillamente con Meret, Contini e Marfella, con Idasiak da valorizzare in prestito. Non vedo come una priorità comprare un secondo portiere, anche se Contini vorrà giocare. Hubert deve avere l’occasione di misurarsi con una platea differente: ho paura che fargli fare il terzo possa frenarne la crescita.

Club interessati? Aspettiamo il confronto col Napoli, non vogliamo sbandierare gli interessamenti. Non è una questione economica, ma vorremmo essere apprezzati anche per il quadriennio in azzurro. Hubert non ha mai detto una parola fuori posto.

Meret per Hubert è un punto di riferimento in allenamento, così come lo era Ospina.

Ho portato un portiere 2005 polacco al Napoli, è in prova con la Primavera: si chiama Antoni Wodzicki del Legia Varsavia. Magari si accorgono di quanto sia forte (ride, ndr).

Altri giocatori proposti al Napoli? Ci sono stati due ragazzi polacchi in prova in passato, ma non abbiamo trovato il punto di incontro. Prima della fine del ritiro potrebbe arrivare qualcos’altro, ho una debolezza per il Napoli e se ho un giocatore forte lo propongo prima a loro”