Gilmour è a Napoli: "Felice ed eccitato per questa avventura". Lo scozzese cerca casa | VIDEO ESCLUSIVO

Billy Gilmour è tornato a Napoli per la prima volta dopo la sua partenza per prendere parte agli impegni della nazionale scozzese. Il centrocampista azzurro è giunto stanotte in città con un volo privato proveniente da Lisbona insieme a Scott McTominay e le rispettive compagne.

Questa mattina alle 12:00 è stato raggiunto all’hotel Parker’s dai suoi genitori, che poi sono usciti con lui alle 13:25 per andare a visionare una possibile casa, a Varcaturo, che sembra essere già stata scelta come meta designata per la vicinanza al centro sportivo di Castel Volturno.

Nel video le immagini e parole di Gilmour ai presenti: “Sono molto felice ed eccitato per questa nuova avventura. Vediamo come andrà!”