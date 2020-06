CN24 - Napoli-Gabriel, le parti confermano: trattativa calda sul doppio asse! La situazione

Calciomercato Napoli - Gabriel Magalhães e il Napoli, tutto vero. Il difensore Lilla, talentuoso classe 97 in uscita dal club, è uno dei principali candidati per sostituire Kalidou Koulibaly. Si tratta del resto di un profilo piuttosto simile al gigante senegalese. Meno roccioso in termini fisici, ma altrettanto rapido e scattante sul piano atletico. Inoltre, da buon brasiliano, vanta anche un piede mancino piuttosto educato e utile per l'impostazione dal basso.

Mercato Napoli, può essere Gabriel il sostituto di Koulibaly

Un profilo di quelli che piacciono ad Aurelio De Laurentiis. Giovani, di qualità e soprattutto futuribili. E a tal proposito, secondo quanto appreso da CalcioNapoli24.it, la trattativa è calda e procede già su un doppio asse. La società, infatti, tratta sia con l'entourage del giocatore, il quale conferma una negoziazione avanzata e il piano gradimento dell'atleta per l'azzurro, che con la società transalpina.

Una sorta di all-in sul 22enne di São Paulo. Le alternative non mancano qualora sfumasse clamorosamente tutto, ma al momento Gabriel sembra essere tra i primissimi posti della lista di Cristiano Giuntoli. Il problema, semmai, è che il Napoli non è di certo l'unica società attiva sul calciatore. Dunque, per quanto positivi siano i contatti al momento, non è ancora detta l'ultimissima parola.

Così anche per quanto riguarda il dialogo tra le due società. Le conversazioni risultano parecchio proficue, ma al momento ancora non ci sarebbero intese o sicurezze assolute. Anche perché il club transalpino, alla ricerca del maggior surplus possibile, spera in qualche rilancio esterno che possa aumentare la posta in gioco. Al momento sono solo tre certezze: il Napoli c'è e in maniera forte, l'atleta cerca il salto di qualità e i francesi sono pronti a vendere. 25 milioni di euro, siamo attorno a questa cifra per quanto riguarda ADL. Qualora ci fosse l'intesa, seguirebbero poi due step: prima l'addio di Koulibaly, poi quello di Leandrinho che dovrebbe lasciare libera la casella di extracomunitario al connazionale.