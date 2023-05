Formisano-Napoli, siamo ai saluti: il club pronto ad inserire un profilo ex Fiorentina | ESCLUSIVA

Andrà via dopo 17 anni nel Napoli, l’head of operations Alessandro Formisano. Il dirigente di mille battaglie, sempre vicino ed attento allo sviluppo commerciale del club azzurro è vicino all'addio definitivo e, da quello che si dice, potrebbe continuare la sua carriera sempre in Campania, ma alla Salernitana.

Alessandro Formisano

SSC Napoli, spunta un nuovo ingresso in società

Aurelio De Laurentiis, sempre attento alle figure dirigenziali, si guarda intorno e cerca nuovi professionisti da inserire nel proprio organico. Secondo quanto ha raccolto la redazione di CalcioNapoli24, il presidente azzurro starebbe pensando, tra i nomi sul tavolo, anche ad un profilo che per diverso tempo ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area marketing e commerciale della Fiorentina, Gianluca Baiesi, già direttore generale di Speedy Srl, azienda che si occupa di logistica. Quest'ultimo sarebbe pronto a inserirsi con un ruolo dirigenziale nel club di De Laurentiis.

Non sarebbe il primo ex Viola ad approdare al Napoli, dopo l'arrivo di Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer, manager che aveva cominciato la propria avventura alla Fiorentina come Head of Strategic Planning, poi passato al Venezia prima di ritornare come Chief Revenue Officer.

Se dovesse essere Baiesi o meno lo vedremo, intanto il Napoli Campione d'Italia lavora, anche sul piano dirigenziale.

