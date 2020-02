ESCLUSIVA - Biglietti Napoli-Barcellona, nessuna procedura particolare per rimborso tagliandi per il Coronavirus: i dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Sta diffondendosi sempre più una sorta di psicosi attorno al Coronavirus. L'allarme, infatti, si fa sempre più crescente ad ogni nuovo caso di contagio e nelle ultime ore era trapelata la notizia relativa alla possibilità, per i tifosi del Napoli spaventati a causa della diffusione di questo virus, di chiedere un rimborso del biglietto per la partita di questa sera. In realtà, stando a quanto trapela da fonti vicine al club azzurro dalla redazione di CalcioNapoli24, questa eventualità non è, allo stato attuale delle cose, contemplata con procedure particolari. Non c'è, infatti, alcun margine per chiedere il rimborso del tagliando per la paura di questa epidemia.

Biglietti Napoli Barcellona