Emerson Palmieri, l'agente: "Nessun contatto col Napoli. Gabriel? Il Lille ha trovato l'accordo con l'Arsenal..." [ESCLUSIVA]

Ultime Calciomercato Napoli. "Nessun contatto con il Napoli per Emerson Palmieri": parole riferite, in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24, da Fernando Garcia, agente del terzino italo-brasiliano. Chiusura o verità? Saranno soltanto gli ultimi infuocati giorni di mercato a stabilirlo, considerando che al momento sono al lavoro anche altri intermediari nella trattativa. Ad oggi, l'esterno della Nazionale italiana si trova ad affrontare una serrata concorrenza al Chelsea, visto l'arrivo di Chillwell dal Leicester. Quindi non disdegnerebbe un trasferimento, magari in Italia ,dove ha già fatto bene con le maglie di Palermo e Roma. Risultano infatti confermati i contatti con l'Inter, tra le squadre più attive in questo momento nel mercato. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni: chiunque vorrà accaparrarselo, dovrà considerare uno sconto marginale da parte dei blues, alla ricerca di capitali dopo un mercato faraonico.

Emerson Palmieri, l'agente sulla trattativa Napoli

Per quanto riguarda il Napoli, in particolare, serve risolvere altre questioni preliminari. In primis la presenza di Ghoulam, che di fatto blocca qualsiasi arrivo sulla fascia. In seconda battuta, il suo ingaggio è comunque alto per gli standard azzurri, che non possono arrivare ai 4 milioni annui chiesti dal giocatore. L'ideale, nel progetto di Giuntoli, sarebbe averlo in prestito con diritto di riscatto, con parte del suo salario a carico del club di Abramovich (più della metà).

Emerson Palmieri

I più accorti ricorderanno che il famoso agente brasiliano è stato protagonista in tempi recenti anche di un altro colpo (mancato) per il Napoli. Il riferimento è a Gabriel Magalhaes, difensore centrale classe '97 di cui gestisce gli interessi, passato dal Lille all'Arsenal in questa sessione. "Napoli? Ci sono stati dei contatti", ha ammesso Garcia, "ma il Lille ha incontrato l'accordo con l'Arsenal. Il lavoro del direttore sportivo dei Gunners, il brasiliano Edu Gaspar, è stato determinante".