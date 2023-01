Altro che addio, Demme si gode la domenica a Napoli: passeggiata con la famiglia in pieno centro! | VIDEO

È domenica e l'allenatore Luciano Spalletti ha concesso alla squadra una giornata di riposo. Domani riprenderanno gli allenamenti e gli azzurri si prepareranno ad affrontare la Cremonese in Coppa Italia: tra i titolari potrebbe esserci anche Diego Demme, il centrocampista tedesco chiuso da Lobotka, che finalmente potrebbe avere una chance dal primo minuto.

Demme a Piazza del Plebiscito: guarda il video

E proprio Diego Demme abbiamo beccato stamattina a Piazza del Plebiscito: carrozzino, cane e famiglia al seguito, Demme passeggiava tranquillamente per le strade del centro di Napoli, godendosi il giorno libero con i suoi cari e senza essere troppo disturbato dai tifosi che lo incrociavano in strada.

Il centrocampista ha scattato qualche foto ricordo con i tifosi che lo hanno riconosciuto, poi si è spostato in direzione del Lungomare. Nel frattempo si continua a vociferare di un suo possibile addio nella sessione di mercato corrente, con diversi club in Bundesliga e in Serie A interessati al suo acquisto.

Guarda il video di CalcioNapoli24 in allegato.