Dellas: "Manolas-Napoli? Con Koulibaly difesa più forte d'Italia! Fuori dal campo non è cattivo, se perde la testa è perchè vuole giocare sempre" [ESCLUSIVA]

Calciomercato - Traianos Dellas, ex difensore della Roma ed allenatore del Panaitolikos, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il ricordo più bello dell’esperienza italiana? Sono stati i tre anni più belli della mia carriera, a Roma ho giocato con una grande squadra e tanti talenti.

La nazionale greca? Quest’anno cade il quindicesimo anniversario dall’Europeo vinto, la Grecia mai ci era riuscita e forse anche in futuro sarà complicatissimo ripetersi. Per noi fu un miracolo, davvero.

Manolas? Kostas lo conosco bene, quando ha iniziato in Grecia giocava con me e so che persona e che calciatore è: ha ciò che serve per il calcio attuale, è molto rapido e forte fisicamente. È cresciuto molto negli anni a Roma, il Napoli ha fatto un acquisto davvero molto importante per rinforzare la difesa.

Koulibaly e Manolas la difesa più forte d’Italia? Speriamo sarà così! Il campo è lo specchio di tutto, Koulibaly e Kostas teoricamente sono forti ma diversi: Kalidou è più forte in possesso di palla, Kostas è più forte nei duelli a uomo.

Possono coprire le mancanze dell’altro, sicuramente, e sopperire ai punti deboli: mister Ancelotti saprà decidere cosa è meglio per il Napoli, ha a disposizione due ragazzi che possono fare davvero bene assieme.

Manolas? Kostas è un top player adesso, è migliorato molto nella sua avventura italiana dal punto di vista tattico. Nel calcio ogni giorno devi imparare qualcosa, in questo momento ha l’opportunità di lavorare con un grande come Ancelotti e può imparare tantissimo.

Fuori dal campo Kostas non è un cattivo ragazzo, è uno che vuole sempre giocare essere al top: qualche volta magari può perdere la testa (ride, ndr), ma è bravissimo. Ci sta che uno voglia giocare sempre, i ragazzi sono fatti così.

Un affare sul mercato? Non saprei, non faccio il ds o il presidente (ride, ndr). Ogni squadra spende ciò che serve per avere giocatori importanti.

La Roma però ha perso un giocatore importante e mi dispiace: hanno perso anche De Rossi che dava tanta carica, la Roma aveva bisogno di bandiere e non ne ha nessuna. Se vuoi avere una squadra forte, i giocatori forti devi averli: però se dico tutto questo, è perchè me lo dicono quelli che seguono da vicino la squadra”