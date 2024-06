Conte vede il Vesuvio tutti i giorni a Torino: un pezzo di Napoli lo ha già stregato | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Antonio Conte ha scelto da anni di vivere a Torino. Sin dal 1991 infatti, quando la Juventus lo ha prelevato dalla sua Lecce, il tecnico della SSC Napoli ha sempre vissuto nel capoluogo piemontese insieme alla sua famiglia. Certo, le varie esperienze da allenatore lo hanno fatto girare in lungo e in largo, ma la sua città punto fermo in cui ha messo radici è stata Torino.



Ora è pronto a trasferirsi a Napoli, con la sua Torino che disterà poco più di un'ora di viaggio aereo. Nel frattempo direttaemten dal capoluogo piemontese siamo venuti a conoscenza di una curiosità in merito alla vita torinese del neo allenatore azzurro, che indirettamente vede il Vesuvio a Torino quasi tutti i giorni grazie al bar che frequenta più spesso.



Durante le sue giornate a Torino infatti Antonio Conte è solito andare a prendere il caffè, o fare colazione al mattino, al bar e pasticceria napoletana Pastarell. Il locale ha due sedi, e sin dalla loro apertura avvenute nel 2015 e nel 2018 sono sono state frequentate dal tecnico leccese. Il riferimento al Vesuvio fatto poc'anzi è, come si evince dalla foto, relativo al logo del bar che ha proprio il Vesuvio in bella mostra.

Curioso il fatto che Conte si sia praticamente innamorato delle prelibatezze culinarie della pasticeria partenopea di Torino, e ora di certo a Napoli non avrà problemi nel reperire tali bontà. E già a Torino aveva scelto, basandosi evidentemente sulla bontà dei prodotti offerti, un bar di tifosi azzurri per poter sorseggiare un buon caffè o mangiare qualcosa di tipicamente napoletano.



A sensazione invece (e già al suo arrivo in città lunedì e martedì ha potuto avere un assaggio di cosa significhi essere l'allenatore azzurro) sembra difficile che riuscirà ad avere a Napoli la stessa tranquillità di poter stare seduto ai tavolini esterni di un bar come quelli di Pastarell a Torino, senza essere assediato da tifosi e curiosi alla ricerca di un selfie o un autografo. Ma si sa, Napoli è particolare anche in questo.

