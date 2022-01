Comune-SSC Napoli, comunicazione al sindaco Manfredi: club debitore per l'uso dell'impianto, nessun intesa sui biglietti per scuole e associazioni

Ultime notizie Napoli - Continua la querelle relativa alla convenzione tra il Comune di Napoli e la società sportiva Calcio Napoli, con quest’ultima in posizione negativa nei confronti dell’amministrazione cittadina. Il consigliere comunale Nino Simeone, in una comunicazione diretta al sindaco Gaetano Manfredi, ha fatto il punto della situazione partendo dai rapporti già conclamati tra il Comune di Napoli ed il club di De Laurentiis, culminati con la convenzione per la concessione d’uso dello stadio il 17 ottobre 2019.

La comunicazione del consigliere Simeone si basa sostanzialmente su due punti che riguardano la SSC Napoli, che non sembra onorare puntualmente gli impegni assunti:

il primo è sugli importi da corrispondere per l’utilizzo dell’impianto: “la stessa risulta debitrice di somme rilevanti”, con tanto di nota del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi ;

; il secondo invece è sui 320 biglietti che la SSC Napoli dovrebbe destinare agli studenti delle scuole e/o associazioni cittadine che si occupano di mitigare il diffuso disagio giovanile. Secondo Simeone “non risulta ancora perfezionato alcun atto di intesa relativo alla fornitura e all’erogazione dei biglietti”

