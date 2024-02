Colloquio Mazzarri-De Laurentiis dopo la partita, spunta un'ipotesi prima del Barcellona

Dimissioni Mazzarri: colloqui con De Laurentiis dopo la partita Napoli-Genoa. Adesso bisognerà capire cosa accadrà perché c'è la sensazione che possa accadere qualcosa di importante.

Dimissioni Mazzarri: la scelta col Napoli

Napoli - Il Napoli non riesce a vincere contro il Genoa e pareggia soltanto negli ultimi minuti, ma quali sono le prospettive per gli azzurri? Niente esonero o dimissioni per l'allenatore Walter Mazzarri, mentre una delle ipotesi sul tavolo di cui si può discutere dalla giornata di domani è un possibile ritiro per preparare al meglio la partita di mercoledì che vedrà gli azzurri affrontare il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Se ne potrebbe sapere di più nelle prossime ore o già dalla giornata di domani, di certo c'è stato un colloquio tra Walter Mazzarri ed il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis - che ha lasciato il Maradona alle 18.08.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard (1' st Natan), Mazzocchi (20' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Traoré (13' st Lindstrom); Politano (13' st Ngonge), Simeone (30' st Raspadori), Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Mario Rui, Zielinski, Cajuste, Dendoncker. All.: Mazzarri

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (46' st Cittadini), Messias (29' st Malinovskyi), Badelj (46' st Strootman), Frendrup, Martin; Retegui (29' st Ekuban), Gudmundsson (38' st Vitinha). A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Haps, Spence, Thorsby, Bohinen, Ankeye. All.: Gilardino

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2' st Frendrup (G), 45' st Ngonge (N)

Ammoniti: Ostigard, Kvaratskhelia, Di Lorenzo (N), Vasquez (G)