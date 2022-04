Colloqui a gruppi, ma niente discorso: ADL consola il Napoli, i dettagli della cena anti crisi | ESCLUSIVA

Napoli calcio, gli azzurri si sono ritrovati a tavola per ricompattarsi e allontanare la crisi di risultati. Una cena con il presidente Aurelio De Laurentiis e il vice presidente Edo De Laurentiis all’Hotel Serapide a Pozzuoli.

Cena Napoli David Ospina

Cena terminata, De Laurentiis consola i calciatori

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, è stata una serata intensa con un clima molto disteso. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il vice presidente Edo De Laurentiis hanno parlato con mister Luciano Spalletti, così come il mister, il presidente e il vice presidente hanno parlato con i calciatori. La cena è terminata da poco, con il gruppo che è rimasto insieme, confrontandosi in maniera serena.

Non ci sono stati discorsi del presidente che era seduto al tavolo con il mister, con il vice presidente e con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La cena non prevedeva un'unica tavolata ma c'erano più tavoli nei quali erano seduti i calciatori e lo staff oltre che il Presidente e il Vice Presidente. I De Laurentiis e Spalletti, poi, passavano di tavolo in tavolo, parlando con i calciatori. C'era voglia di confrontarsi e di uscire da questa situazione di difficoltà. L'obiettivo è chiudere al meglio questa stagione, anche se lo scudetto, ormai, è difficile da raggiungere.

