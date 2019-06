CN24 – Romano saluta la Casertana: ipotesi rinnovo col Napoli, ma c'è una condizione

Ultimissime calcio Napoli. La sua stagione è stata positiva. Alla Casertana, in prestito dal Napoli, Antonio Romano ha messo insieme 30 presenze in tutto, nella complicata stagione di serie C del suo club. Un gol anche tra campionato e coppa con un totale di 2050 minuti giocati.

Calciomercato Napoli, nuovi club per Romano: è addio alla Casertana

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, i rapporti con la Robur Siena, tra Napoli e club toscano, sono positivi, visto l'ultimo prestito di Nikita Contini, ma al momento non c'è niente di concreto che possa far pensare ad un approdo definitivo del centrocampista in Toscana. Approccio, questo si può confermare. Definitivo? Si, in quanto il calciatore nativo di Cercola, classe 1996, è in scadenza di contratto col Napoli il 30 giugno. Da quello che si apprende, il rinnovo potrebbe arrivare, si parla di un biennale, qualora ci si accordasse per un prestito in serie B, mentre potrebbe essere liberato in caso di serie C. Al momento restano soltanto voci o piccoli approcci, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

di Ciro Novellino

